Turnier in Ungarn und Slowakei : Weitere Corona-Fälle bei deutschen Handballern

Turnier in Ungarn und Slowakei

Die Hiobsbotschaften für die deutschen Handballer reißen nicht ab. Das DHB-Team ist bei der Europameisterschaft von zwei weiteren Corona-Fällen betroffen und geht personell geschwächt in das Gruppenfinale gegen Polen am Dienstagabend (18.00 Uhr/ZDF) in Bratislava.