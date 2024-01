Handball Wintermärchen rückt näher: DHB-Team steht im EM-Halbfinale

Das DHB-Team darf nach dem Weltmeistertitel 2007 im eigenen Land sowie den Gold-Triumphen bei den EM 2004 in Slowenien sowie 2016 in Polen weiter auf das nächste Wintermärchen hoffen. In Torwart Andreas Wolff, Linksaußen Rune Dahmke, Routinier Kai Häfner und Kreisläufer Jannik Kohlbacher waren vier Profis aus dem aktuellen Aufgebot auch schon beim Titelgewinn vor acht Jahren dabei.