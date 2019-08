Frauen-Handball : Wittlicher Handball Cup: Favoriten im Halbfinale

WITTLICH Bei der 20. Auflage des Frauen-Handball-Turniers der HSG Wittlich haben sich die internationalen Starter sowie zwei Bundesligisten fürs Halbfinale am Sonntag qualifiziert.

Bayer mit der früheren Wittlicherin Jennifer Souza präsentierte sich überraschend stark, besiegte zunächst Buxtehude und erreichte dann gegen den Topfavoriten Bukarest ein 21:21-Remis, das zum Sieg in Gruppe A reichte. Somit kommt es am Sonntag zum Bundesliga-internen Halbfinale gegen Meister SG Bietigheim, der Zweiter in Gruppe B wurde.