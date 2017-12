WM-Einsatz 10 000 Kilometer von zu Hause entfernt

20 000. WM-Besucher betritt die Arena Trier

Norman Dick (Foto: privat) war am Donnerstagnachmittag der große Glückpilz: Für sich und seine Söhne David und Jakob hatte er an der Arena-Tageskasse gerade ein Familienticket für das Frauen-Handball-WM-Spiel Paraguay gegen Slowenien gekauft, als WM-Koordinatorin Julia Lewen und Christian Jostock (Marketingleiter des Lokalen Organisationskomitees) ihn überraschten. Dick ist der 20 000. Besucher der Handball-WM in der Arena Trier. Als Präsent gab es ein handsigniertes Originaltrikot der deutschen Handballfrauen sowie ein Arena-Fanpaket. (red)