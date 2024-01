Handball-EM Zwischen Frust und Lust: Handballer wollen EM-Bronze

Juri Knorr hatte das Ende des Gold-Traums der deutschen Handballer bei der Heim-EM nach einer „kurzen Nacht“ noch immer nicht verwunden. Das Duell um Bronze mit Schweden am Sonntag (15.00 Uhr/ARD und Dyn) in Köln war für den Spielmacher ganz weit weg. „Es ist enttäuschend, wenn man am nächsten Morgen aufwacht und sich denkt, es war mehr drin. In meinem Kopf ist nur das Halbfinale, kein Spiel um Platz drei“, räumte Knorr ein.