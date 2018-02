später lesen Hannover Hannover 96: Kind lässt Antrag auf Übernahme ruhen Teilen

Hannover 96 und Klubpräsident Martin Kind (73) haben überraschend den Antrag auf eine Ausnahme-Genehmigung von der 50+1-Regel zurückgezogen. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montagnachmittag mit. Damit sind die Pläne des Hörgeräte-Unternehmers zur Übernahme der Mehrheitsanteile von Hannover 96 vorerst gescheitert. Bis auf Weiteres ist keine Entscheidung des DFL-Präsidiums in dieser Angelegenheit erforderlich. Der Ligaverband kündigte aber an, nun eine Grundsatzdebatte führen zu wollen und "in den kommenden Monaten die Formulierung und Umsetzung der 50+1-Regel zu überprüfen und dabei zu erörtern, wie wichtige Prinzipien der gelebten Fußball-Kultur in Deutschland zukunftssicher verankert werden können". Hannover kommentierte dies als "Schritt in die richtige Richtung".