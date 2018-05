später lesen Leipzig Hasenhüttls Zukunft bei RB Leipzig offen Teilen

RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick will in der kommenden Woche wieder Gespräche mit Trainer Ralph Hasenhüttl über eine Vertragsverlängerung aufnehmen. "Wir werden uns am Montag oder Dienstag zusammensetzen. Dann werden wir die Saison besprechen und uns auch über die Zukunft unterhalten", sagte Rangnick am Dienstagabend bei der Talkrunde "LVZ live" in Leipzig. Der Vertrag des österreichischen Trainers läuft noch bis 30. Juni 2019.