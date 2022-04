MEINUNG : Unbezahlt für die Fifa in Katar arbeiten? Ein Herz für Zyniker

Wenn sie kein Brot haben, sollen sie halt Kuchen essen. Marie Antoinette hat den Satz nie gesagt, er blieb trotzdem an ihr hängen: „Ich habe noch nie einen Sklaven in Katar gesehen“, den Satz hat Franz Beckenbauer 2013 gesagt, er blieb haften, weil er so bis heute unfassbar wahr und verlogen zugleich ist.

Weil er nur zu sehen bekam, was er sehen soll, natürlich. Da gibt es kein Meet & Greet mit de facto rechtlosen Zwangsarbeitern. Zu authentisch soll der Staatsbesuch nun auch nicht sein. Bei Beckenbauer lässt sich das mit etwas gutem Willen noch als Naivität oder Nonchalance abtun. Aber wie die Fifa aktuell (auf englisch) um unbezahlte Helfer buhlt – für die WM in Katar werden weltweit 20.000 so genannte Volunteers gesucht – das liest sich schon fast zynisch: „More than a volunteer – you‘re the heartbeat of the Fifa World Cup“. Der Herzschlag des Turniers also. In einem Land, in dem seit der Vergabe der WM laut „Guardian“ mindestens 6750 Arbeitsmigranten aus Südost-Asien gestorben sind – darunter viele junge Männer an Herzinfarkten, denen bei 50 Grad im Schatten auf den Stadion-Baustellen Wasser verweigert worden sein soll.