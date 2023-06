Bittere Pille vom DHB Handball: Wittlichs Frauen steigen ab – Kritik an Verband

Die HSG hatte in der Relegationsrunde der Neuntplatzierten den zweiten Platz belegt, am Ende schaffte aus dieser Runde keines der vier Teams den Klassenerhalt, aus der Runde der Achtplatzierten blieben nur zwei der vier Teilnehmer drittklassig. Daher geht die HSG Wittlich nach drei Jahren in der 3. Liga wieder in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland an den Start – mit dem gleichen Kader wie in der abgelaufenen Saison.