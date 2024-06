24-Stunden-Rennen Wetter-Chaos und mehr: Audi gewinnt Eifeler Nebeldrama am Ring

Welch ein Drama, welch ein unglaubliches Zerren am Nervenkostüm, welch ein historischer Triumph für Audi. Nach fast 15-stündiger Wartezeit im Anschluss an eine zunächst vorläufige Rennunterbrechung wegen dichten Nebels nach sieben Stunden und 15 Minuten wurde das Quartett Frank Stippler, Christopher Mies, Ricardo Feller und Dennis Marschall im Audi R8 LMS GT3 Evo II von Scherer Sport PHX als Sieger des 52. ADAC 24-Rennens auf dem Nürburgring „abgewunken“. Das Podium ergänzten der Porsche 911 RS GT3 (992) von Manthey Racing und der BMW M4 GT3 von RMG. Immerhin 109 von 130 gestarteten Fahrzeugen beendeten das Rennen vor laut Polizeiangaben insgesamt rund 240.000 Fans in der Eifel.