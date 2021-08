Porträt : Von Joe Biden, Trierer Hemden und sechs Sprachen: Wie es ein Luxemburger ins Weiße Haus geschafft hat

Philip Crowther aus dem kleinen Örtchen Mamer in der Nähe der luxemburgischen Hauptstadt arbeitet als Korrespondent für die Nachrichtenagentur AP. In diesem Rahmen berichtet er auch von Olympia in Tokio. Foto: AP

Trier/Luxemburg Philip Crowther aus Luxemburg fliegt mit dem US-Präsidenten um die Welt, hat eine ganz besondere Verbindung nach Trier und sorgt im Internet gerade für jede Menge Aufsehen: Porträt eines 40-Jährigen mit überaus beeindruckendem Lebenslauf.

Über die Hemden wird noch zu sprechen sein. Und über Burger King, na klar. 45 Minuten Anfahrt von Luxemburg mit dem Auto nach Trier nur für ein Brötchen mit einer Scheibe Rinderhackfleisch und einem Gürkchen obendrauf. Philip Crowther beginnt zu lachen, wenn er daran denkt. „Das würde heute niemand mehr machen, ich weiß – aber damals war das etwas ganz Besonderes für uns Luxemburger.“

Philip Crowther ist in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien ordentlich steil gegangen – oder viral, wie man in Fachkreisen sagt. Der Grund ist ein Video von ihm – besser: eine Aneinanderreihung von sechs Videos mit ihm. Immer steht er da: Kurze blonde Haare, Brille, dunkelblaues Polo­shirt. Hinter ihm das Nationalstadion von Tokio mit dem überdimensionalen Schriftzug „Tokyo 2020“ und den olympischen Ringen an der Fassade.

Die Eröffnungszeremonie der Spiele ist soeben zu Ende gegangen. Crowther ist live auf Sendung. Video Nummer eins: rotes Mikrofon, weißer Schriftzug, drei Buchstaben: RTL. Kurze Frage aus dem Studio, dann legt Crowther los – in feinstem Luxemburgisch. Schnitt, nächstes Video: wieder Crowther, wieder vor dem Nationalstadion. Jetzt mit blauem Mikrofon in der Hand, weiße Aufschrift: Euronews. Er spricht – Deutsch. Schnitt, nächstes Video: diesmal kein Mikrofon, dafür oben links im Bild das Logo der Deutschen Welle. Der 40-Jährige berichtet auf Spanisch. Noch ein Schnitt: nochmal Euronews, jetzt die portugiesische Version. Crowther packt die vierte Sprache aus. Dann: eine Live-Schalte für Voice of America, auf Französisch. Zum Abschluss dann noch ein Statement für PBS, Public Broadcasting Service aus den USA. Crowther berichtet auf Englisch. Dann ist der einminütige Clip vorbei. Auf Twitter kommentieren sie unter dem Video Dinge wie: „Gold für Reporter Philip Crowther“, oder: „Chefredakteur: Wie viele Reporter-Einsätze kannst du weltweit machen? Crowther: Ja.“

Philip Crowther – ein Mann, sechs Sprachen, sechseinhalb, um genau zu sein. Denn Katalanisch, das beherrscht er ja auch noch. Also nicht perfekt, aber verständigen geht schon, bisschen Smalltalk, Essen bestellen, so was eben. Hat er während seiner Zeit in Barcelona gelernt. Seitdem aber nur selten gepflegt. Und wenn man Sprachen nicht pflegt, das weiß er, dann sitzen sie schnell nicht mehr richtig. Und Crowther mag es nicht, wenn seine Sprachen nicht sitzen.

I took my @AP_GMS circus act to #Tokyo2020. In this order: Luxembourgish, German, Spanish, Portuguese, French, and English. pic.twitter.com/v6OyvCYHCc — Philip Crowther (@PhilipinDC) July 24, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Philip Crowther jedenfalls sitzt nun, er hat sich ein paar Minuten Zeit genommen für ein Telefonat mit der deutschen Tageszeitung. Gar nicht so einfach, ihn zu erwischen. Tokio, Washington, New York – Crowther kennt sich aus in der Welt, es gibt wenige Orte, die er noch nicht gesehen hat. Klar, habe er Zeit für ein Gespräch, sehr gerne sogar, hatte er per Mail wissen lassen. Termin wird man schon finden.

Zwei Tage später klappt’s tatsächlich: Okay, Herr Crowther, mal ehrlich: Spanisch, Portugiesisch, Englisch, Französisch, Deutsch – und dann auch noch Luxemburgisch. Wie kommt so was, bitte? „Das ist relativ einfach zu erklären“, sagt er lachend auf Deutsch mit diesem herrlich, unnachahmlichen Luxemburger Singsang im Unterton: „Mein Vater ist Brite, meine Mutter Deutsche und ich bin in Luxemburg geboren, da mein Vater dort für die EU gearbeitet hat.“ Macht schon mal unterm Strich: drei Sprachen.

Denn Papa Crowther spricht von klein auf stets Englisch mit Sohn Philip, die Mutter nur Deutsch. „Und auf der Straße habe ich Luxemburgisch gelernt.“ Sprache Nummer vier, Französisch, kommt in der Schule dazu. „Ein Luxemburger“, so findet der 40-Jährige, „der sollte nach dem Abitur vier Sprachen sprechen“. Mit 14 Jahren geht’s für den Mann mit den drei Pässen – Deutsch, Britisch, Luxemburgisch – aufs Athénée de Luxembourg. Die weiterführende Schule in der Hauptstadt – im Großherzogtum nur das Kolléisch genannt, angelehnt an ihren Ursprung als Jesuitenkolleg – zählt zu den bekanntesten Schulen des Landes. Dort lernt Crowther Spanisch. „Das war für mich so erfrischend, da die Grammatik so logisch war. Im Gegenteil zum Französischen, was mich schrecklich genervt hat aufgrund der ganzen grammatikalischen Ausnahmen, die sich nicht erklären ließen.“ Und dann, sagt der Journalist, fast so als gehe es um ein neues Paar Schuhe, dann seien es auf einmal schon fünf gewesen – Sprachen eben. An der Uni, so erzählt er weiter, habe er auch noch Portugiesisch gelernt, weil – und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen wie ein Englisches „th“ – weil ihm dort langweilig gewesen sei. Studiert hat Crowther übrigens in London, Studiengang Lateinamerikanische Studien, inklusive eines Auslandsjahrs in Madrid. Danach folgten drei Monate in Uruguay bei der größten Zeitung des Landes, El Pais, Sport­redaktion. „Und dann habe ich in London Radio- und Fernsehjournalismus studiert.“

Inzwischen ist der Vater einer 17 Monate alten Tochter seit mehreren Jahren als Korrespondent für die internationale Nachrichtenagentur AP in der Welt unterwegs. Er gehört zum Stab der Weißen-Haus-Korrespondenten in Washington, berichtet von vor Ort aus dem Weißen Haus, reist mit dem US-Präsidenten um die Welt. „Während Trumps Amtszeit war ich jeden Tag im Weißen Haus, denn es gab nichts Wichtigeres in der Welt, als die Regierung von Nahem zu sehen und darüber zu berichten.“ Mit dem Wechsel zu Joe Biden sei allen bewusst gewesen, dass es „wieder normaler wird“. Es sei sehr schwer, sich nach den vier Trump-Jahren voller Adrenalin und Chaos an die neue Normalität unter Biden zu gewöhnen. „Mein Fokus liegt nun aktuell mehr auf großen nationalen und internationalen Ereignissen.“

Und wenn er dann wieder einmal so da steht bei einem großen internationalen Ereignis wie jetzt bei Olympia in Tokio, kurz vor Beginn einer Live-Schalte, dann habe er sich eine Taktik parat gelegt, eine, die ihm hilft vor der Kamera: „Gehe ich beispielsweise auf Portugiesisch auf Sendung, dann sage ich mir einfach vor der Schalte, dass ich Brasilianer bin. Gehe ich auf Französisch auf Sendung, rede ich mir ein, ich sei Franzose.“ Auf diese Weise tanke er Selbstbewusstsein. „Ich erfinde diese Rolle für mich und sage mir: ‚Du machst eine Live-Schalte, dann musst du wohl gut genug dafür sein.‘“ Denn da ist etwas, vor dem Crowther Respekt hat: „Die größte Angst des Fernseh-Korrespondenten ist es, wenn du live on Air bist und du plötzlich das richtige Wort nicht mehr findest – diese Leere im Kopf.“ Speziell im Deutschen sei es sehr schwer, Synonyme für Wörter zu finden.

Während es im Englischen, Spanischen oder Französischen jede Menge Art und Weisen gebe, Begriffe zu umschreiben, sei das im Deutschen anders. „Nehmen wir mal das Beispiel von Olympia: Wenn mir da das deutsche Wort Eröffnungszeremonie nicht einfällt, wird’s schwer für mich, ein ähnliches Wort zu finden oder das Ganze zu umschreiben.“ Die große Leere vor der Kamera, so gesteht er, habe er bisher glücklicherweise noch nicht erleben müssen – „touch wood“, sagt er. „Ich klopf auf Holz.“

Was er allerdings dagegen sehr gerne mal wieder erleben würde, seien zwei Luxemburger Traditionen: die Schueberfouer, das große Volksfest im Spätsommer sowie die Feierlichkeiten um den Nationalfeiertag am 23. Juni. „Das fehlt mir schon“, sagt der Mann aus der Hauptstadt. Nur noch selten schaffe er es nach Mamer, dem kleinen Ort unweit der Hauptstadt, wo er die ersten 20 Jahre seines Lebens verbrachte.

In jenen Jahren, da führte ihn auch die eine oder andere Tour an die Mosel nach Trier. Crowther beginnt zu lachen, wenn er daran denkt: „Das war damals ein Klassiker unter Luxemburgern um die 18 – wir sind regelmäßig nach Trier zu Burger King gefahren. Denn den Laden gab es zu dieser Zeit bei uns noch nicht.“

Ein absolutes Highlight sei das gewesen. „Einmal im Monat ging es zu dritt oder viert dann nach Trier – 45 Minuten. Nur, um einen Burger zu essen.“ Das aber, und dies ist ihm wichtig, das sei nicht seine Haupt-Erinnerung an die Stadt an der Mosel. Vor ein paar Jahren sei er auch mit seiner US-amerikanischen Ehefrau mal dort gewesen – Karl-Marx-Haus, Porta Nigra, Fußgängerzone. Dann beginnt er erneut zu lachen: „Okay, aber ich muss auch zugeben, dass ich früher – so wie jeder gute Luxemburger – oft in Trier einkaufen war. Neue Hemden zum Beispiel.“