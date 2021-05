Wettbewerb in Japan : Eine Wittlicherin schwimmt bei Olympia

Die 20-jährige Celine Rieder startet zwar für den württembergischen Verein Neckarsulmer Sport-Union, hat aber ihre Wurzeln in der Region. Das kleine Bild rechts zeigt sie als jugendliche Schwimmerin im Wittlicher Bad. Foto: dpa/Andreas Gora

Wittlich/Neckarsulm Celine Rieder hat lange auf ihren Traum hingearbeitet und ihn sich dieses Jahr erfüllt: Die aus der Säubrennerstadt stammende Schwimm­erin hat mit einer meisterhaften Leistung über 1500 Meter Freistil die Olympianorm geknackt und ist nun bei den Spielen in Tokio dabei. Wie das trotz Corona funktioniert und was sie sich vorgenommen hat.

So ganz hat die 20-jährige Celine Rieder immer noch nicht begriffen, was sie da erreicht hat: „„Auf das Ziel arbeitet man jahrelang hin, aber wenn es dann wirklich passiert, ist es einfach unfassbar.“

Mit einer Zeit von 16:09 Minuten über 1500 Freistil hat Rieder die Normzeit vor einigen Wochen mit sieben Sekunden deutlich unterboten. Ihre vorherige Bestzeit war von 2018 und satte zwölf Sekunden langsamer. Wie sie die große Verbesserung geschafft hat, kann sich die aus der Säubrennerstadt stammende Rieder nicht ganz erklären: „Ich habe schon die vergangenen Jahre auf den Leistungssprung gewartet. Es war ja langsam noch mal an der Zeit.“ So sei sie selbstbewusst und zuversichtlich auch ins in Magdeburg reingegangen: „Das hat dann geklappt.“

Vor den Spielen in Fernost geht es noch in ein Vorbereitungslager nach Kumamoto in Japan. Doch wie es dort genau wegen Corona ablaufe, sei noch nicht klar. Nur, dass die Sportler aufgrund der Pandemie innerhalb von 48 Stunden nach dem Rennen das Olympische Dorf verlassen müssten, sei sicher. „Das ist schon bisschen ärgerlich. Diejenigen, die dann am letzten Tag schwimmen, sind dann vielleicht ohne ihre Mannschaft da“, meint Rieder.

Aktuell absolviert sie pro Woche neun Einheiten im Wasser. Ein Training dauert mit Aufwärmen und Nachbereitung zwei Stunden. Abseits des Beckens muss ebenso hart trainiert werden: „Meistens ist das Kraft- und Athletiktraining. Dort wird die Basis gelegt, und das muss man dann ins Wasser übertragen.“ Auch steht noch ein vierwöchiges Höhentrainingslager in der Sierra Nevada in Spanien an. Danach gehe es schon nach Japan.

Bis zu den Olympischen Spielen sei es ein langer und aufwändiger Weg gewesen, dessen Anfänge in Wittlich liegen. „Mit sieben Jahren habe ich das Schwimmen beim Polizeisportverein Wengerohr angefangen“, berichtet Rieder. Aus der Zeit sind ihr die Bezirksmeisterschaften in positiver Erinnerung geblieben: „Das war echt immer cool mit den Großen zu schwimmen. Da war ich noch eine von den Kleinen.“

Später folgte der Wechsel zum SSV Trier gewechselt. „Da habe ich eine Weile trainiert und bin dann mit 14 Jahren nach Saarbrücken auf ein Sportinternat gewechselt.“ Dort übte sie dann Schwimmen als Leistungssport aus. Seit 2017 geht Rieder nun für die Neckarsulmer Sport-Union an den Start und wohnt auch in der rund 27 000 Einwohner zählenden Stadt vor den Toren von Heilbronn.

Die Olympischen Spiele kann sie kaum noch erwarten: „Es ein einzigartiges und neues Ereignis. Ich bin sehr gespannt, wie das alles ablaufen wird.“ Internationale Erfahrung konnte Rieder, die über eine Fernuni Digital Business studiert, bereits einige in ihrem Leben sammeln.

Celine Rieder Foto: Celine Rieder