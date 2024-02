So lief die Saison Gilzem hat schon ein Ziel fürs nächste Jahr - und Riol macht sich Mut

Auswärts setzte die Mannschaft ein paar Ausrufezeichen und mit etwas Glück hätte es sogar für eine Sensation gereicht. „Mit vier Auswärtspunkten und soliden Leistungen müssen wir uns nicht verstecken. Enttäuschend war für mich die Niederlage beim direkten Konkurrenten in Gelsenkirchen, wo wir um wenige Holz den Zusatzpunkt verpassten."

Patrick Bartz, der König von Bahn 3

Für eine Sensation hat Patrick Bartz im Spiel gegen Münstermaifeld gesorgt: „Mein Highlight war natürlich die 269 (29 Neuner und 1 Kranz) auf Bahn 3 im Spiel gegen Münstermaifeld. Das ist schon ein Wahnsinnsgefühl eine ganze Bahn durchzublanken. Abschließend kann ich sagen, dass ich sehr stolz auf die gezeigten Leistungen meiner Mannschaft bin und hoffe, dass wir in der kommenden Saison genau da weitermachen, wo wir dieses Jahr aufgehört haben. Was meine persönlichen Leistungen zu Hause angeht, kann ich nur zufrieden sein. Mit einem Schnitt von 937 Holz hätte ich vor der Saison bei weitem nicht gerechnet. Aber die Bahnen geben eben auch genau das her, solche Zahlen spielen zu können. Daher nochmal großes Lob an Bahnwart Klaus Dichter.“