Riol/Trier : Kegeln: Ex-Meister Riol zieht es nach Trier

Riol/Trier Ein Kegel-Spitzenclub will wieder nach oben. Warum der KSV Riol – Deutscher Meister von 2018 – dafür umziehen muss.

Eine Sportstätte mit viel Tradition. Eine, in der jede Menge Siege gefeiert wurden. Eine, die Deutsche Meister hervorgebracht hat. Und die jetzt in dieser Funktion dem Untergang geweiht ist – um ein bisschen Pathos reinzubringen. So sieht’s aus. Auch wenn man bei dieser Anmoderation vielleicht nicht automatisch an die „Brunnenschänke“ in der Moselgemeinde Riol denken muss, die vor 22 Jahren eröffnet wurde und schnell zu einem Hotspot im deutschen Kegelsport wurde. 2018 wurde der KSV Riol sogar Deutscher Mannschaftsmeister im Sportkegeln auf Scherebahnen. Nachdem er zuvor ein „Abo“ auf die Vizemeisterschaft hatte.