Sportkegeln SKV Trier: Erfolgreicher Trip nach Westfalen

Überzeugende Vorstellungen bei den Deutschen Behindertenmeisterschaften im Scherekegeln in Herne: Der SKV Trier war mit drei Spielern am Start. Alle starteten in der Wettkampfklasse 8 (Mentalbeeinträchtigt). Der mehrfache Deutsche Meister Georg Lorenz belegte mit sehr guten 717 Holz den zweiten Platz.