Kerber ohne Satzverlust ins Halbfinale von Doha

Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Dubai auch ihr drittes Spiel ohne Satzverlust überstanden und das Halbfinale erreicht. Die ehemalige Weltranglisten-Erste, in der Setzliste sechs geführt, bezwang die drei Positionen höher notierte Tschechin Karolina Pliskova mit 6:4, 6:3. Im neunten Duell konnte sich die Kielerin zum sechsten Mal durchsetzen.

"Wir hatten viele enge Spiele in den letzten Jahren, daher wusste ich, dass es schwierig wird. Ich wollte mich einfach auf mein Spiel konzentrieren, und das hat diesmal gut funktioniert. Ich habe ziemlich gut gespielt, das gute Service war der Schlüssel für das Match", meinte Kerber nach der Neuauflage des US-Open-Finales von 2016, in dem sie ihren zweiten Grand-Slam-Titel gewann (zuvor die Australian Open 2016). "Ich habe viel mehr Selbstvertrauen als noch zu Beginn dieses Jahres, als ich tatsächlich noch keine Ahnung hatte, wo ich stand - ganz besonders nach dem letzten Jahr", erklärte die 30-Jährige.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft die ehemalige Weltranglisten-Erste auf die in Doha an Nummer eins gesetzte Jelina Switolina. Die Ukrainerin gewann2017 in Doha, als sie im Finale gegen Caroline Wozniacki (Dänemark) gewann.

