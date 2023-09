Sport „Sport für alle“ – und das sogar kostenlos in Konz

Konz · Ob Yoga, Laufen, Jumping oder Zumba: Ganz schön sportlich geht es in den beiden kommenden Wochen in Konz zu. An unterschiedlichen Orten, meist unter freiem Himmel finden insgesamt 15 Sportkurse statt. Was hinter diesem außergewöhnlichen Angebot steckt.

01.09.2023, 17:48 Uhr

Sportkurse wie etwa Yoga üben im Freien (das Bild zeigt Aktive während eines Festes auf der Trierer Römerbrücke) noch einmal einen ganz besonderen Reiz aus. Die TG Konz lädt in den beiden kommenden Wochen jeden Interessierten ein, kostenlos und unverbindlich mitzumachen. Foto: Hans Kraemer

Mit der Anfrage bei der Turngemeinde (TG) rannten Johannes Geltz und Laura Orth von der Konzer Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltung offene Türen ein: Um wieder mehr Menschen für den Sport zu begeistern, können sich Interessierte nun von kommendem Montag bis Freitag, 15. September, an verschiedenen Orten der Stadt sportlich betätigen (eine detaillierte Übersicht auf das Programm gibt es am Ende des Artikels).