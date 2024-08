Gesundheit und Sport Magnesium, Natrium & Co.: Das sollten sie beim Thema Sport und Nährstoffe beachten

Ich erinnere mich an ein Streitgespräch zweier Handballerinnen, der Trierer Miezen zu Zeiten der deutschen Meisterschaft. Es ging darum, ob Traubenzucker vor dem Spiel nicht sinnvoll sei. Ebenso denke ich hierbei an die erstmalige Begegnung mit Mario Basler, dem damaligen Trainer von Eintracht Trier. Seine erste Frage: „Was hälst Du von Nuss-Nougat-Creme auf dem Brot?“ Ich war damals völlig überrascht und sah vor meinem geistigen Auge die Werbung mit den werbenden Fußballspielern. „Gar nichts“, entgegnete ich und dachte an die vielen Einfachzucker.