Fußball : Kühlwetters Doppelpack reicht nicht: Kaiserslautern scheidet aus DFB-Pokal aus

Kaiserslautern „Holt den Sieg für uns“: Der Wunsch der Lauterer Fans, kundgetan vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale auf einem großen Banner vor der Westkurve, wurde nicht erfüllt. In einer rassigen Pokalpartie durfte der 1. FC Kaiserslautern nur eine Halbzeit von einer weiteren Überraschung träumen und unterlag dem Bundesligisten Fortuna Düsseldorf mit 2:5 (2:1).

Vor 35340 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion feierten die beiden Winterneuzugänge Hikmet Ciftci und Alexander Nandzik ihr Debüt vor den Fans der Roten Teufel. Bei den Gästen saßen die ehemaligen Lauterer Jean Zimmer und Kevin Stöger auf der Bank, dagegen stand Erik Thommy in der Startelf von Funkel-Nachfolger Uwe Rösler, der in der Saison 1998/99 für den FCK stürmte.

Die Lauterer begannen mit einem 4-3-3-System offensiv, gerieten aber schnell in Rückstand. In der 9. Minute traf Opoku Ampomah aus etwa acht Metern aus der Drehung – Grill war noch dran, konnte das 0:1 aber nicht verhindern. Doch schon im Gegenzug fiel der Ausgleich für die Roten Teufel: Auf Vorarbeit des schnellen Timmy Thiele, der nach 30 Minuten mit einer Kopfverletzung vom Feld musste, erzielte Christian Kühlwetter das 1:1 (10.).

Der Bundesligist drängte nun auf die erneute Führung, doch Hennings vergab (21.) und Barkok scheiterte mit einem Distanzschuss am stark parierenden Grill (26.). In der 38. Minute gab Schiedsrichter Markus Schmidt plötzlich Elfmeter für die Lauterer, als Gießelmann den in den Strafraum eingedrungenen Pick von den Beinen holte. Kühlwetter blieb vom Punkt eiskalt und verwandelte sicher ins obere linke Tor-Eck zur 2:1-Pausenführung (39.) für die Pfälzer.