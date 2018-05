später lesen Las Vegas Las Vegas: das kleine Eishockey-Märchen aus der Wüste Teilen

Mit einem Schwert durchtrennte ein goldener Ritter einen Jet. Unmöglich? Nicht in Las Vegas. Mit einer großen Lasershow auf dem Eis empfingen die Eishockey-Cracks der Golden Knights die Winnipeg Jets zum dritten NHL-Finalspiel in der Western Conference. Noch spektakulärer sind allerdings die Leistungen des Teams aus der Wüste Nevadas. 2:1 führen die Golden Knights - zwei Siege fehlen noch zum Einzug ins Stanley-Cup-Endspiel. So oder so ist die Premieren-Saison der 31. NHL-Mannschaft historisch.