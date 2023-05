Laufen für den guten Zweck Benefizlauf beim Weinfest in Olewig – Erlös für das Nestwärme-Kinderhospiz

Der Sportverein Olewig stellt am 6. August das Sportheim (Mühlenstraße) zur Verfügung. Dort besteht die Möglichkeit zu duschen. Auch Parkplätze sind dort in begrenztem Umfang vorhanden. Die Startnummernausgabe wird am Freitag und Samstag jeweils von 18 bis 20 Uhr und am Vormittag vor dem Lauf am Sonntag an einem Stand im Bereich neben dem Getränkestand des Vereins erfolgen.