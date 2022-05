Spendenlauf : 10 000 Kilometer für die Villa Kunterbunt

Trier Der Trierer Frank Knodt läuft am Sonntag (15.5.) seinen ersten Motto-Halbmarathon zugunsten kranker Kinder.

Seit Frank Knodt 2020 ein Herzschrittmacher implantiert wurde, klärt der Trierer (in den sozialen Medien als „derlauftaktgeber“ unterwegs) unter dem Hashtag #herzsignal über die Gefahren auf, die Infektionen für Sportler bringen. 2021 startete er außerdem eine Spendenaktion zugunsten des Bundesverbandes Herzkranker Kinder (BVHK). Er verkaufte T-Shirts und sammelte Autogramme bekannter Sportler auf drei Shirts, die zum Jahresende versteigert wurden. 7300 Euro an Spenden zugunsten des BVHK kamen so zusammen. Dafür wurde Knodt nun zusammen mit Björn Picker aus Attendorn im Sauerland, der wie Knodt sehr aktiv in den sozialen Medien ist, nach einer Publikumswahl als Herz-Helden-Preis 2022 ausgezeichnet.

Schon in den ersten knapp zwei Wochen seiner neuen Aktion wurden bereits mehr als 1000 Lauf-Kilometer an Knodt gemeldet. Zusätzlich plant er, 15 Mal einen Trainings-Halbmarathon unter einem bestimmten Motto zu absolvieren. Dabei will Knodt jeweils eine Erkrankung von Kindern oder Jugendlichen vorstellen, um die sich das Team der Villa Kunterbunt in der Nachsorge kümmert. Privatpersonen, Firmen und andere Organisationen können gegen 210 Euro Spende die Patenschaft über einen der Motto-Halbmarathonläufe übernehmen. Zum ersten Mal geht Knodt am Sonntag (15.5., 9 Uhr) vom Parkplatz am Schweicher Sportzentrum aus auf die 21,1 Kilometer Lange Strecke.