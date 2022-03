Eifellauf : 100 Prozent Waldanteil beim Eifellauf in Oberkail

Oberkail Vorletzter der vereinsübergreifenden Trainingsläufe in der Eifel führt in dieser Saison durch das große Waldgebiet an der Salm.

Wald pur heißt es beim 13. und vorletzten Eifellauf des Winters am Samstag (19.3.) in Oberkail (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Sportplatz des rund 600 Einwohner zählenden Orts am südlichen Rand eines großen zusammenhängenden Waldgebiets. Wie bei den Eifelläufen üblich, werden drei Strecken von zirka zehn, fünfzehn und zwanzig Kilometer Länge sowie eine Wanderung angeboten. Ortskundige Läufer führen die Teilnehmer im gemächlichen Dauerlauftempo über die Strecken. Zunächst geht es zum Nachbarort Eisenschmitt und ins Salmtal. Auf dem Weg zum Verpflegungspunkt wird das Schloss Bergfeld passiert, in dem Kaiser Wilhelm II. bei einem Aufenthalt in der Eifel zu Beginn des 20. Jahrhunderts einige Tage verbrachte. Nur noch wenig zu sehen ist tief im Wald mittlerweile von der Korneshütte, einem von drei Eisenwerken an der Salm (neben Eichelhütte und Eisenschmitt).