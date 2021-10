Spendenduathlon : 120 Kilometer mit Muskelkraft für Flutopfer

Trier Mario Alten, Simon Müller und Andreas Lörsch liefen und radelten von der Quelle bis zur Mündung der Kyll, um Spenden für die Geschädigten des Juli-Hochwassers zu sammeln.

(teu) Die Witterung erinnerte ein bisschen an den 14. Juli. „Das war richtiges Ardennenwetter“, sagt Mario Alten zum ungemütlichen Auftakt des Kyll-Duathlons, den der 60-Jährige von Tri Post Trier zusammen mit Simon Müller und Andreas Lörsch vom Lauftreff Schweich zugunsten der Geschädigten der Juli-Flut in Trier Ehrang durchführten. Über mehr als 120 Kilometer ging es vom Losheimergraben an der deutsch-belgischen Grenze immer an dem beschaulichen Flüsschen entlang, dass sich vor einem Vierteljahr in einen reißenden Strom verwandelt und mit seinen Wassermassen unter anderem den Trierer Stadtteil schwer verwüstet hatte.