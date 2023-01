Jahresabschlusslauf : 13-Jährige gewinnt bei Silvesterlauf im Hunsrück

Die 13-jährige Helena Gouverneur von der LG Bernkastel-Wittlich siegte beim 38. silvesterlauf in Mörschied im Hunsrück. Foto: Holger Teusch

Mörschied Helena Gouverneur und Thomas Uebel sorgen in Mörscheid für Doppelsieg für die Region Trier.

Kontrastprogramm zum Silvesterlauf in Trier gab es für knapp 200 Läufer beim Jahresabschluss in Mörschied: Hügelige Waldlaufstrecken statt flaches Altstadtpflaster, Vogelgezwitscher bei frühlingshaften Temperaturen statt Sambatrommeln. Die erst 13 Jahre alte Helena Gouverneur war über 3 Kilometer nicht nur eine der jüngsten, sondern auch die allerschnellste Läuferin. Die Nachwuchssportlerin von der LG Bernkastel-Wittlich setzte sich auf der schwierigen, weil hügeligen Strecke in 16:39 Minuten mit fast einer Minute Vorsprung gegen Stefanie Lang (SV Niederwörresbach) durch. Für einen Doppelsieg für den Leichtathletikbezirk Trier sorgte Thomas Uebel vom Morbacher Ausdauerteam, der ebenfalls auf der Kurzdistanz vorne lag.