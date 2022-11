Crosslauf : 17 Landestitel sind das Maß der Dinge

Der 59-jährige Alwin Nolles von der LG Meulenwald Föhren steht bei den rheinland-pfälzischen Crosslauf-Meisterschaften vor seinen fünften Titelgewinn in der Altersklasse M55. Foto: Holger Teusch

Laubach/Hunsrück Zum dritten Mal in Folge werden die Landesmeistertitel im Crosslauf in Laubach im Hunsrück vergeben.

Die Messlatte liegt hoch! 17 Mal gewannen die Läufer aus den Vereinen der Region Trier vor einem Jahr bei den rheinland-pfälzischen Crosslauf-Meisterschaften. Das war sogar noch einmal mehr, als 2020. Ausgetragen wurden die Rennen jeweils in Laubach im Hunsrück, wo es am Sonntag (13.11.) zum dritten Mal in Folge um die Landesmeistertitel geht.