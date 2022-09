Deutsche Meisterschaft : 20-Jähriger überrascht DM-Favoriten

Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel (491) musste sich als Bronzemedaillengewinner genauso wie Vorjahressieger Nils Voigt (TV Wattenscheid/694) als Vizemeister bei den nationalen Meisterschaften im Straßenlauf über zehn Kilometer in Saarbrücken dem 20-jährigen Tom Förster (LG Vogtland/gelbes Trikot mit Startnummer 602) geschlagen geben, der jede Tempoverschärfung mitging und am Ende die schnellsten Beine hatte. Foto: Holger Teusch

Saarbrücken Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel wird im Hauptlauf der Zehn-Kilometer-DM Dritter. Weitere drei Bronze- und eine Silbermedaille gab es bei den nationalen Titelkämpfen in Saarbrücken für die Läufer aus der Region Trier.

Eine Medaille bei Deutschen Meisterschaften gewinnen auch Europameisterschaftsteilnehmer wie Samuel Fitwi und Nils Voigt nicht alle Tage. Aber zumindest kurz nach dem Hauptrennen der Deutschen Meisterschaften im Straßenlauf über zehn Kilometer schienen die beiden besten deutschen 10.000-Meter-Läufer nicht glücklich über Silber (Voigt) und Bronze (Fitwi). Denn ein gerade einmal 20-Jähriger schnappte dem Läufer von der LG Vulkaneifel und dem Wattenscheider Voigt am vergangenen Sonntag in Saarbrücken den Titel vor der Nase weg.

Tom Förster hatte niemand so richtig auf der Rechnung. Seine bisherige Bestzeit über zehn Kilometer auf der Straße: 29:53 Minuten und damit rund zwei Minuten langsamer als Fitwi und Voigt. Doch der U-23-Junior von der LG Vogtland blieb dran, als zuerst der Wattenscheider, dann der Läufer aus der Vulkaneifel und auf dem letzten Kilometer der Saarbrücker Lokalmatador Jan-Lukas Becker die zunächst rund ein Dutzend Athleten zählende Spitzengruppe mit Tempoverschärfungen sprengten. Förster hielt sich immer im Windschatten der Favoriten auf. Als er auf den letzten 500 Meter attackierte, kam nur Voigt zum Schluss noch einmal heran, aber nicht mehr vorbei. Förster siegte in 28:52 Minuten mit einer Sekunde Vorsprung. Fitwi belegte in 29:01 Minuten vor Becker (29:04) Platz drei.