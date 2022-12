Analyse Leichathletik in der Region : 2023 kann noch besser werden!

Trier Mehr als 100 Mal gehörten die Leichtathleten aus Vereinen der Region in diesem Jahr zu den 50 Besten in Deutschland. Trotz eines Rückgangs ist das eine der besten Bilanzen überhaupt. Und 2023 könnte noch besser werden!

(teu) 104 Mal schafften es Leichtathleten aus der Region Trier im zu Ende gehenden Jahr in verschiedenen Disziplinen bei Aktiven, Junioren und Jugendlichen unter die besten 50 in Deutschland. 19 Mal weniger als 2021. Vor einem Jahr wurde das beste Ergebnis seit 2007 und das drittbeste überhaupt erzielt. Ein dreistelliges Ergebnis gehört aber zum besten Viertel des jahrzehntelangen Vergleichs, der als Gradmesser für die Breite der Spitze gilt.

Weshalb gab es 2022 weniger Bestenlisteneinträge?

Ein Grund ist die sogenannte „Altersklassendurchlässigkeit“. Dabei werden junge Sportler bei entsprechenden Leistungen auch in höheren Altersklassen geführt. Beispielsweise sammelte ein Ausnahmetalent wie Elenor Servatius vom Athletic-Team Wittlich 2021 als 14-Jährige 20 Bestenlisteneinträge. Neun aus der Altersklasse W 14 fielen 2022 (bei der nun 15-Jährigen) natürlich weg, obwohl sich Servatius weiterentwickelt hat und mit als zweimalige Deutsche Jugend-Vizemeisterin die erfolgreichste Nachwuchsleichtathletin der Region ist.

Lebt die Rivalität zwischen den Trierer Vereinen wie einst zwischen PST und TVG Trier nun mit dem Silvesterlauf-Verein wieder auf?

Konkurrenz belebt das Geschäft, heißt es. Von außerhalb der Region wird aber mitunter die Frage gestellt, weshalb nicht mehr an einem Strang gezogen wird? Die Voraussetzungen wären gegeben: Beim Silvesterlauf-Verein wird der Anspruch formuliert, professionelle Strukturen für Spitzensport bis auf internationale Ebene zu bieten. Der PST Trier ermöglicht mit einem großen Trainerstamm leistungsorientierte Leichtathletik von Jüngsten bis zu den U-23-Junioren und darüber hinaus. Also die Voraussetzung für die langjährige Entwicklung von Talenten. Beide Trierer Vereine ergänzen sich. Dass der PST auf einem guten Weg ist, zeigt, dass die Leichtathleten des Trierer Großvereins ihre DLV-Bestenlistenplatzierungen beim Nachwuchs steigern konnten.

Leichtathletik = Laufen, gilt das in der Region Trier?

Ja, mit einem großen Aber! Denn fast ein Drittel (31) Einträge in den nationalen Ranglisten wurden 2022 in Sprung-, Wurf- oder Mehrkampfdisziplinen erzielt. Bei praktisch allen Leichtathletik-Vereinen wird mittlerweile eine breite Disziplinpalette angeboten. Die LG Bernkastel-Wittlich entwickelt sich mit Trainer Daniel Steup und dem neuen Werferplatz in Bengel (dem einzigen der Region auf internationalem (Sicherheits-)Niveau) zur Hochburg speziell im Diskuswurf. Das zeigt auch nach dem Wechsel der Deutschen Jugendmeisterin Hanna Kaiser zur TuS Kirn auf nationalem Niveau das Geschwisterpaar Nele und Sven Anton.

Wie geht es 2023 weiter?

Dank Gesa Krause war Trier in den vergangenen Jahren in der internationalen Spitze vertreten. Die deutsche Hindernislauf-Rekordlerin vom Verein Silvesterlauf Trier wird wegen der anstehenden Geburt ihres ersten Kindes 2023 zwar wahrscheinlich nicht sportlich in Erscheinung treten, ihr Verein verstärkt sich aber extrem, unter anderem mit dem EM-Neunten Samuel Fitwi (von der LG Vulkaneifel) und dem Deutschen U-20-Meister Benjamin Dern (vom LAZ Birkenfeld). Beim PST eröffnen die Süddeutschen Meisterin Sandra Teller (bisher DJK Ochtendung), Rebecca Bierbrauer (Silvesterlauf Trier) und Philipp Nitsch (LG VfL/SSG Bensheim) weitere Perspektiven. Die Entwicklung des Nachwuchses steht bei LG Bernkastel-Wittlich und Athletic-Team Wittlich mit Elenor Servatius im Fokus, während die einst so starke LG Vulkaneifel nach dem Startrechtswechsel von Fitwi und weiteren Läufern zumindest vorläufig kaum mehr eine Rolle spielen dürfte.