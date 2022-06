Benefizlauf : 24 Stunden Laufen und Radeln für krebskranke Kinder

Pronsfeld Kilometer für Kinder lautet das Motto, mit der Sportler am kommenden Wochenende (2. und 3. Juli) in der Eifel Spenden, um damit den Förderverein krebskanker Kinder zu unterstützen.

Aus der Idee der beiden Radsportler hat sich eine größere Aktion entwickelt. 24 Stunden lang soll am kommenden Wochenende mit Start am Lauftreffplatz von Pronsfeld (am Radwegparkplatz) gelaufen, gewalkt, gewandert und geradelt werden. „Ziel ist es, so viele Kilometer und damit Spenden wie möglich zu sammeln, um den Verein krebskranker Kinder aus Trier zu unterstützen. Aufgrund von Corona sind dem Verein große Summen an Spenden weggebrochen. Wir möchten mit unserer Aktion diesen Verlust ein wenig aufzufangen“, erklärt Waltraud Holper, die schon vor drei Jahren einen 100-Kilometer-Spendenlauf zugunsten der Trierer Kinderkrebsstation. „Die Krebserkrankung eines Kindes ist ein schmerzhafter und belastender Prozess, der das Kind und seine Familie vor große Herausforderungen stellt“, weiß Holper aus eigener Erfahrung.