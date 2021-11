Landschaftslauf : 333. Eifellauf am Samstag in Wolsfeld

333. Eifellauf am Samstag in Wolsfeld

Wolsfeld 118909255

Außer den drei Gruppenläufen, bei denen erfahrene Läufer die Teilnehmer über die gewählte Distanz führen, wird eine Wanderung über etwa acht Kilometer angeboten. Der 333. der sogenannten Eifelläufe, die seit 1993 an verschiedenen Orten durchgeführt wurden, wird von Helmut Dimmer (Telefon 06568 - 7571) organisiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ebenso wenig wird Startgeld verlangt. Bei den Eifelläufen steht aber immer ein Sparschwein für Spenden bereit. Der kommt am Ende einer Eifellaufsaison im Frühjahr karitativen Organisationen oder Hilfsbedürftigen in der Region zugute.Internet: www.eifellauf.de