Freundschaftslauf : 350. Eifellauf an Neujahr

Baustert (teu) Am ersten Tag des neuen Jahres gibt es ein Eifellauf-Jubiläum. Zum 350. Mal seit 1993 wird einer der vereinsübergreifende Trainingsläufe organisiert. Start ist am Sonntag um 14.30 Uhr am Sportplatz von Baustert nahe Oberweis (Eifelkreis Bitburg-Prüm).

Von Holger Teusch