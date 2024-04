Vom MIttelstreckeler zum Marathonmann 800-Meter-Rekordler läuft Marathon in 2:23:46 Stunden

Im vergangenen Herbst in Kasachstan schnupperte Seb Anthony etwas in die Marathonszene ein, beim Wien-Marathon am vergangenen Sonntag machte der 27 Jahre alte Brite im Trikot des Vereins Silvesterlauf Trier beim Wien-Marathon schon ernster: Um 13 Minuten auf 2:23:46 Stunden verbesserte sich Anthony, der 2022 noch für die LG Vulkaneifel startend mit der Verbesserung des mehr als vier Jahrzehnte alten 800-Meter-Rheinlandrekords auf 1:47,54 Minuten für Aufsehen gesorgt hatte, seine persönliche Marathonbestzeit. Erst sieben Läufer aus einem Verein der Region Trier waren auf den klassischen 42,195 Kilometer jemals schneller, als Anthony, der beim vom Äthiopier Chala Regase in 2:06:35 Stunden gewonnen Wien-Marathon unter 5768 Männern den 31. Platz belegte. Sechs Plätze hinter Anthony folgte mit Florian Neuschwander als Zweitplatzierten der Masterswertung der Über-40-Jährigen in 2:28:21 Stunden ein ehemaliger PST-Trier-Läufer. Ebenfalls noch unter die besten 100 schaffte es als 83. Johannes Maria Steinbach vom SV Speicher in 2:40:59 Stunden.