Laufvorbild aus Ehrang 83-jähriger Jürgen Schmitt: „Mein Mietwagen sind meine Füße!“

Wenn Jürgen Schmitt sein Auto zur Inspektion nach Mehring bringt, braucht der Ehranger keinen Mietwagen! „Mein Mietwagen sind meine Füße, sage ich immer, wenn ich gefragt werde, ob ich ein Auto mieten will, um nach Hause zu kommen“, erzählt er. Schmitt läuft die zwölf Kilometer die Mosel entlang nach Hause in den Trierer Stadtteil lieber. Auch bei anderen Terminen in der näheren Umgebung, beispielsweise in Föhren, nutzt er den Rückweg gerne für ein Läufchen, während seine Frau den Wagen nach Hause lenkt. Das ist an sich vielleicht einfach pragmatisch und nicht sehr ungewöhnlich, aber Jürgen Schmitt feierte kürzlich seinen 83. Geburtstag. Bewegung, das ist sein Lebenselixier.