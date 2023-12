Laufen Corona überwunden dank Ausdauersport: Ein 90jähriger und seine Lebensgeschichte

Prüm · Mit 90 Jahren war Hans Both 2023 der älteste Teilnehmer an Laufveranstaltungen in der Region. Sport, insbesondere Radfahren und Laufen hält den agilen Senior aus Prüm zeitlebens fit. Er war als 16-Jähriger aus der damaligen sowjetischen Besatzungszone geflüchtet.

27.12.2023 , 21:27 Uhr

Noch mit 90 Jahren absolvierte Hans Both aus Prüm im Oktober 2023 die Fünf-Kilometer-Distanz beim IRT-Läufermeeting in Föhren. Foto: Holger Teusch

Von Holger Teusch

Hans Both ist wie eh und je agil und voller Tatendrang. Auf 90 Jahre schätzt man ihn nicht, wenn der Prümer, wie oft im zu Ende gehenden Jahr, bei einer Laufveranstaltung in der Region auftaucht. Meist kommt er als interessierter Zuschauer, aber auch fünf Kilometer hat Both bereits wieder absolviert.