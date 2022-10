Crosslauf : Mit dem Fahrrad zum Crosslauf-Sieg

Bremm Abraham Wirtz vom Post-Sportverein Trier gewinnt ersten Crosslauf des Winterhalbjahrs in Bremm.

(teu) Abraham Wirtz war nicht nur der schnellste beim Crosslauf in Bremm, der 22-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST) reiste auch am umweltfreundlichsten zum ersten Wertungsrennen der Cochem-Zeller Crosslaufserie. Zuerst mit der Bahn bis Bullay und anschließend fuhr Wirtz mit dem Mountainbike zur zwar nur etwa zehn Kilometer entfernten, aber 250 über der Mosel liegenden Laufstrecke am sogenannten Waldplatz Geul. Die Fünf-Kilometer-Strecke forderte mit ihren insgesamt rund 100 Höhenmetern noch einmal Kletterqualitäten. In 18:27 Minuten blieb Wirtz (5000-Meter-Bestzeit 16:44,05 Minuten) als einziger Läufer unter 20 Minuten. Sein Vereinskamerad Oliver Ewen verwies in 20:09 Minuten den zwischenzeitlich vor ihm liegenden Jugend-DM-Teilnehmer Tim Fuhrmann (TV Cochem/21:06) auf den zweiten Platz, bekam im anschließenden Zehn-Kilometer-Rennen mit voller Wucht zu spüren, wie kraftraubend die Strecke ist. Nach der Hälfte der Distanz noch zusammen mit Peter Wellems (X-Sport Kastellaun) in Führung liegend, beendete Ewen das Rennen vorsichtshalber vorzeitig.