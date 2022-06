Leichtathletik : Achillessehne schmerzt zu viel: Fitwi läuft nicht in Hillesheim

Hillesheim Um die Europameisterschaft im August nicht zu gefährden verzichtet der deutsche Rekordler von der LG Vulkaneifel heute auf sein Heimrennen in Hillesheim. Die Favoritenbürde für Vizeeuropameister Isaac Kimeli wird dadurch noch größer.

„Höchststrafe“, so Jörg Ullmann, sei für Samuel Fitwi die kurzfristige Absage seine Starts beim Sparkassen-Invitational am heutigen Freitag (10.6.) in Hillesheim über 5000 Meter. Die Behandlung seiner Achillessehnenreizung am vergangenen Mittwoch beim DLV-Mannschaftsarzt Dr. Jens Enneper in Köln hat nicht so angeschlagen, wie erhofft. Zwölf Stunden vor dem Rennen am Freitagmorgen war die Sehne noch nicht in dem Zustand, wie es sich der 26-Jährige von der LG Vulkaneifel und sein Trainer Yannik Duppich gewünscht hätten.