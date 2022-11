Deulux-Lauf : Achtung! Anmeldungen zum Deulux-Lauf endet am 9.11.!

Langsur Bereits rund 1400 Teilnehmer haben sich für den grenzüberschreitenden Lauf am Samstag, 12. November eine Startnummer gesichert. Es gibt keine Nachmeldungen!

„Wir machen's einfach!“, werden Besucher doppeldeutig an den rheinland-pfälzischen Landesgrenzen, so auch zu Luxemburg, empfangen. Einfach machen möchten es die Organisatoren des einzigen grenzüberschreitenden Laufs, dem Langsurer Deulux-Lauf, am kommenden Samstag (12.11.) bei der 30. Auflage auch den Helfern. Deshalb endet bereits am Mittwoch, 9. November die Meldefrist auf www.chiplauf.de.

2021 erzwang Corona den Verzicht auf Nachmeldungen. Die Erfahrungen waren aber so, dass die LG Langsur das Verfahren beibehält und sich so am Wettkampftag einen entspannten Ablauf für alle verspricht. Die Anmeldefrist endet deshalb bereits am heutigen Mittwoch (9.11., www.deulux-lauf.de). Um es für die Läufer noch entspannter zu machen, können die Startnummern nicht nur am Wettkampftag (12.11., ab 12 Uhr), sondern bereits am Freitag (11.11., 18-20 Uhr) in der Kulturhalle Langsur abgeholt werden.