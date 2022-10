Wurzelweglauf : Zurück zu den Wurzeln!

Konz Konzer Wurzelweglauf: Die älteste Laufveranstaltung der Region Trier findet am 5. November zum 46. Mal statt.

(teu) Zurück zu den Wurzeln lautet am 5. November (ab 14 Uhr) das Motto bei der ältesten Laufveranstaltung der Region Trier. Der Wurzelweglauf der TG Konz blickt auf eine bis in die 1970er-Jahre zurückreichende Tradition zurück. Wie in den Anfangsjahren der Volkslauf-Bewegung üblich, geht es seitdem bergauf und -ab durch den Konzer Stadtwald. Das war zeitweise nicht so populär wie schnelle Stadtlaufstrecken. Doch die naturnahen Landschaftslaufstrecken erleben in den letzten Jahren wieder einen Boom beispielsweise bei den sogenannten Trailläufen. Die neue Laufgattung führt allerdings oft über vergleichsweise lange Distanzen. Beim Konzer Wurzelweglauf können allerdings alle mitmachen: vom Schüler und Anfänger bis zum austrainierten Langstreckenläufer.