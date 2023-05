50 Jahre lang Ausdauersportler Albert Thiex rannte schon, als Läufer in der Eifel Exoten waren

Mittlerweile 73 Jahre alt, fällt Thiex mittlerweile nicht mehr auf, wenn er über den Prümtal-Radweg joggt. Niemand schaut ihn mehr schief an, auch wenn seine Bewegungen altersgemäß bei Weitem nicht mehr so dynamisch sind wie vor 50 Jahren. Auf ein halbes Jahrhundert Ausdauersport schaut der Senior in diesem Jahr zurück. Das feiert Thiex am Samstag (20.5.) am Sportplatz in Lünebach. Natürlich mit einem Lauf gemeinsam mit Wegbegleitern und Freunden aus fünf Jahrzehnten.