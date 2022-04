Ultramarathonlauf : Deutscher Meister und WM-Ticket bei 100-Kilometer-Debüt

Alexander Bock (hier bei seinem Sieg beim Schweicher Fährturmlauf) hat als Debütant die Deutschen Meisterschaften über 100 Kilometer gewonnen und sich für die Weltmeisterschaft qualifziert. Foto: Holger Teusch

Ubstadt-Weiher Der ehemalige PST-Läufer Alexander Bock rennt im Kraichgau als Einziger einen Kilometer-Schnitt von unter vier Minuten und gewinnt nach 6:37:50 Stunden. Florian Neuschwander steigt aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Alexander Bock hat das Duell der ehemaligen Trierer Läufer um die Deutsche Meisterschaft über 100 Kilometer für sich entschieden. Der 29-Jährige, der bis 2018 für den TV Hermeskeil und später für den PST Trier startete, ließ bei seinem Debüt über die Ultramarathondistanz in Ubstadt-Weiher in Baden-Württemberg alle etablierten Läufer hinter sich. Nach 20 Runden zu je fünf Kilometer und 6:37:50 Stunden Laufzeit hatte der mittlerweile für den saarländischen Club LC Rehlingen startende Bock gut drei Minuten Vorsprung vor Tim Schwippel (Braunschweig/6:40:57) und Max Kirschbaum (LG Ohmbachsee/6:55:49). Der ehemalige Ultratrail-Vizeweltmeister Florian Neuschwander (2011-14 PST Trier und Trierer Stadtlaufverein) stieg aus.

Bei Bock lief alles nach Plan. „Ich hatte absolut keinen richtigen Hänger. Zwischen Kilometer 90 und 95 müsste ich kurz mal das Tempo etwas rausnehmen, aber die letzten fünf Kilometer gingen dann wieder recht gut“, erzählt der 29-Jährige, der zwei Wochen vor seinem Erfolg noch den Schweicher Fährturmlauf über ein Zehntel der Distanz in 31:13 Minuten gewonnen hatte.

Schon nach 35 Kilometern habe Neuschwander das Tempo der übrigen drei Läufer an der Spitze nicht mehr mit mithalten können, so Bocks Beobachtung. Nach elf Runden stand Neuschwander neben der Strecke. Bock hängte zu dem Zeitpunkt mit der schnellsten seiner 20 Fünf-Kilometer-Runden (19:10 Minuten) Kirschbaum ab. 25 Kilometer vor dem Ziel war es dann auch um Schwippel geschehen. Allein in Runde 17 lief Bock 80 Sekunden Vorsprung heraus.

Das Abenteuer 100-Kilometer-Lauf ist mit dem nationalen Meistertitel für den Bauingenieur bei weitem noch nicht abgeschlossen. „Sehr wahrscheinlich werden ich dann doch bei der WM in Berlin noch einen Hunderter laufen“, meinte Bock. Am 27. August sollen zum 31. Mal die 100-Kilometer-Weltmeister gekürt werden. In den vergangenen Jahren hätte Bocks Zeit immer zu den zehn schnellsten gehört.