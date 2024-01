Zahlen, Daten, Fakten Wo Talente begeistern und Frauen sich stauen

SPENDENAKTION FÜRS FRAUENHAUS: Geld einsammeln für das Trierer Frauenhaus – dieses Ziel setzen sich Veranstalter und Sponsoren des Edith Lücke-Frauenlaufs, der am 15. September 2024 zum vierten Mal als Breitensportveranstaltung in Trier stattfinden soll. Dazu wurde der Silvesterlauf bereits genutzt. Ein Restposten der regenbogenfarbenen Laufshirts, die beim 2023er Frauenlauf großen Anklang fanden, wurden in der Silvesterlauf-Startnummernausgabe zum Kauf angeboten. Zum Preis von 15 Euro, die ohne Abzug an den Förderverein Frauenhaus Trier e. V. fließen werden. Eine weitere Aktion: Ein Souvenirbuch zum Frauenlauf 2023 mit zahlreichen Fotos und Widmungen wird in den kommenden Monaten versteigert. Gesa Krause, die als Siegerin des 5-km-Laufs das Amphitheater erreicht hatte, schrieb an diesem Freitag hinein. „Tolle Atmosphäre, tolle Strecke. Der Frauenlauf in Trier ist einfach nur schön“, hatte die zweimalige Europameisterin spontan als eine von 800 Teilnehmerinnen geäußert.