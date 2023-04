Größte Laufveranstaltung der Region Allzeit-Rekord wackelt beim Trierer Firmenlauf

Am Vorabend von Christi Himmelfahrt (Mittwoch, 17. Mai) könnte sich das ändern. „Wir sind optimistisch, die 4000-Teilnehmer-Marke zu übertreffen“, wird Hans Tilly, Vorstandssprecher des Vereins Silvesterlauf Trier, der den Firmenlauf organisisert, in einer Pressemitteilung zitiert. Am Donnerstag (13. April) hatten Firmen und Behörden bereits mehr als 1300 Läufer angemeldet. Von 2019 liegen keine Vergleichszahlen vor. 2018, als am Ende 3175 Läufer nach gut fünf Kilometern das Ziel an der Arena Trier erreichten, waren es zum vergleichbaren Zeitpunkt aber erst etwa die Hälfte. „Aus zahlreichen Rückfragen der letzten Tage wissen wir, dass viele Unternehmen noch die Namen ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammeln“, untermauert Silvesterlauf-Finanzvorstand Ferdinand Kordel bei dem in der Geschäftsstelle die Meldungen einlaufen, Tillys Zuversicht.