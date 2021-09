Triathlon : Als Europameister will Peter Joecken nun die Hawaii-Qualifikation

Trier/Roth Peter Joecken von Tri Post Trier war beim Langdistanztriathlon in Roth einer der erfolgreichen Teilnehmer aus der Region Trier. Der 67-Jährige will jetzt noch einmal für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifizieren.

(teu) Aufgeben ist nicht Peter Joeckens Ding. Und doch ist es dem Triathlon-Langdistanz-Routinier von Tri Post Trier in diesem Sommer passiert. Beim Ironman auf Lanzarote kam der 67-Jährige erstmals nicht ins Ziel. Nach 3,8 Kilometer Schwimmen ging schon auf der 180 Kilometer langen Radstrecke nichts mehr. Zum abschließenden 42,195-Kilometer-Lauf trat Joecken nicht mehr an.

Außer Peter Joecken erreichten in Roth, Hamburg und im französischen Vichy weitere Triathleten der Region das Ziel bei Rennen über die legendäre Ironman-Distanz. Knapp an die Neun-Stunden-Schallmauer heran kam in 9:03:08 Stunden Johannes Scherer vom Mittelmosel-Triathlon-Team. Miriam Engel von Tri Post Trier bei den über 40 Jahre alten Frauen in 10:34:54 Stunden und Uwe Lellinger von der TG Konz bei den Männern ab 70 Jahre in 13:57:08 Stunden sicher sich jeweils die Vizeeuropameisterschaft.

Im Schwimmen war Joecken im Rhein-Donau-Kanal wie gewohnt nicht überragend, aber in 1:25:20 Stunden mit der viertbesten Zeit in der Altersklasse der 65- bis 69 Jahren (M 65) solide unterwegs. Beim Wechsel aufs Fahrrad machte er bereits einen Platz gut. In seiner Sahnedisziplin fuhr Joecken nach 70 Kilometern an die Spitze seiner Altersgenossen. „Ich ging die Radstrecke mit Bedacht und nach dem Motto 'Körnchen sparen' verhalten an. Ich wollte konstant durchfahren, ohne das Letzte aus mir heraus zu holen“, erklärt er, dass er versuchte, sich in jeder Phase des Rennens Reserven zur Verfügung zu halten. Immerhin wartete als Abschlussdisziplin der Marathonlauf. Trotz der immer leicht angezogenen Handbremse: „Ich konnte mein Tempo knapp über 31 km/h halten“, freut sich Joecken über die Radzeit von 5:26:39 Stunden.