Crosslauf : Am Küchenfenster in der ersten Reihe beim Crosslauf

So gut wie seit 2012 nicht mehr waren die Bezirksmeisterschaften im Crosslauf am dritten Januar-Wochenende 2019 in Bengel im Alftal besetzt, Foto: Holger Teusch

Bengel Der dritte Crosslauf zur Mosel-Serie in Bengel wird in mehrfacher Hinsicht ein besonderer. Vor allem ist es die einzige Geländelaufstrecke der Region mitten in einem Ort.

Die Anwohner des Sportplatzes in Bengel im Alftal sitzen in der ersten Reihe. Fußballspiele werden auf dem Terrain zwar nicht mehr regelmäßig ausgetragen, aber Bengel ist Schauplatz des einzigen Crosslaufs der Region, der innerhalb einer Ortsbebauung ausgetragen wird. Möglich ist das dank des benachbarten großen Wiesengeländes. Schon mehrmals saßen die Anwohner so beispielsweise am Küchenfenster warm und trotzdem in der ersten Reihe bei einem Winterlauf. Bisher wurden in Bengel aber nur Meisterschaften ausgetragen. Der Crosslauf am 28. Januar ist aber Teil der 47. Mosel-Crosslauf-Serie und damit offen für alle, die mitlaufen wollen. Eine Vereinsmitgliedschaft und schon gar keine Verbandslizenz sind notwendig.

Ein wenig entschärfen wollen die Crosslauf-Macher des TuS Bengel den Parcours aber trotzdem. „Wir werden die Strecke nicht so viel im Zickzack mit vielen Richtungswechseln führen, wie bei den Meisterschaften“, erklärt Birgit Allmacher vom TuS Bengel. Das macht den Crosslauf etwas einfacher, eine Herausforderung bleibt die Ein-Kilometer-Runde, die je nach Wettbewerb auch mehrmals durchlaufen werden muss, aber allemal. Der Sportplatz ist natürlich vollkommen eben und auch das unterhalb liegende Wiesengelände weißt keine extremen Steigungen auf. Aber dazwischen muss auf jeder Runde ein Böschung bezwungen werden.

Info Crosslauf Bengel Termin: Samstag, 28. Januar Ort: Bengel Sportplatz/Turnhalle Wettbewerbe und Zeitplan: 13.00 Uhr Bambini (Jahrgänge 2016 und jünger, 300 Meter) 13.10 Uhr Jungen Jahrgänge 2012-15 (1 km) 13.20 Uhr Mädchen Jahrgänge 2012-15 (1 km) 13.40 Uhr Jugendlauf (Jahrgänge 2008-11, 2 km) 14.10 Uhr Mittelstrecke (Jahrgänge 2007 und älter, 4 km) 15.00 Uhr Langstrecke (7 km) Anmeldung: nur bis Freitag, 20. Januar online unter www.lg-bernkastel-wittlich.de (keine Nachmeldungen!) Informationen: Birgit Allmacher Telefon 0151/17289187

Der Austragungsort hat einige Vorteile, sagt Allmacher: „Wir haben eine sehr zuschauerfreundliche Strecke.“ Von einigen Standorten kann fast der komplette Rennverlauf verfolgt werden. Außerdem benötigt man auf dem Gelände nicht so viele Streckenposten wie auf manchem Waldparcours. An diesen Helfer werde man aber trotzdem nicht sparen, sagt Allmacher. Die Teilnehmer dürfen sich freuen: Schon bei den Meisterschaftsrennen unterstützten die Streckenposten die Läufer in Bengel mit Anfeuerungsrufen. Die wird der ein oder andere Teilnehmer im kräftezehrenden Sandfeld auf dem Sportplatz gebrauchen können. Von der Beachparty im Sommer ist noch Sand vorhanden, erzählt Allmacher. Der wird auch für den Crosslauf genutzt. Vielleicht kommen so beim Winterlauf sogar ein paar Sommergefühle auf.

Erstmals können auch vereinslose Läufer beim einzigen Crosslauf der Region innerhalb eines Ortes am 28. Januar in Bengel mitlaufen. Bisher waren nur Teilnehmer mit Verbands-Startpass zugelassen. Foto: Holger Teusch