Crossduathlon : Am liebsten als Deutscher Meister zur Heim-DM

Schleiden Jens Roth von Tri Post Trier und der Thalfanger Robin Blatt fahren als Kandidaten für die Topten zur Deutschen Meisterschaft im Crossduathlon nach Schleiden.

(teu) Wer am Samstag (23. Oktober) Deutscher Meister im Crossduathlon wird, hat nur wenige Monate etwas von seinem Titel. Denn kein halbes Jahr nach dem Rennen in Schleiden in der Nordeifel werden am 6. März kommenden Jahres in Trier schon die Titelträger des Jahres 2022 gekürt.