später lesen Leichtathletik Mehr als 300 Läufer kämpfen um Landestitel im Crosslauf Teilen

Twittern

Teilen



Trotz der ebenfalls am kommenden Wochenende in Dortmund ausgetragenen deutschen Hallenmeisterschaften kämpfen am Sonntag (11 bis etwa 14 Uhr) in Plaidt mehr als 300 rheinland-pfälzische Läufer um die Landesmeistertitel im Crosslauf. Sowohl auf der Mittel- als auch auf der Langstrecke gehören die Läufer des Post-Sportvereins Trier (PST) zu den Favoriten in der Mannschaftswertung.