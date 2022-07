Leichtathletik : AMG-Leichtathletinnen fahren nach Berlin

Konz/Trier Beim Landesentscheid „Jugend trainiert für Olympia“ setzten sich die Schülerinnen des Trierer Angela-Merici-Gymnasiums gegen die aus Bernkastel-Kues durch.

Die letzte Schulwoche vor den Sommerferien vergeht für die erfolgreichen Leichtathletinnen des Trierer Angela-Merici-Gymnasiums (AMG) nach dem Sieg beim Landesentscheid „Jugend trainiert für Olympia“ (JtfO) wie im Flug! „Die Freude über die vielen guten Einzelleistungen, den Gesamterfolg der Mannschaft und die damit verbundene Quali für das Bundesfinale ist riesig und trägt uns jetzt durch die letzte Schulwoche und noch weiter bis nach Berlin“, sagt die betreuende Lehrerin Gaby Heidemann. In einem spannenden, teilweise schon dramatischen Wettkampf in Konz setzten sich die zwölf bis 15 Jahre alten AMG-Sportlerinnen (6796 Punkte) nach sieben Disziplinen mit 80 Punkten Vorsprung gegen das Bernkastel-Kueser Nikolaus-von-Kues-Gymnasium (NKG/6716), das in allen möglichen Wettkampfklassen vertreten war, durch. Vor dem abschließenden Staffellauf über 4 x 75 Meter hatte das AMG etwas mehr 100 Punkte Vorsprung. Das NKG-Quartett war in 40,40 Sekunden zwar schneller als die Triererinnen (40,97), konnte damit aber nur 31 Punkte gutmachen.