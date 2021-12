Silvesterlauf : „Ich mag gerne die Normalos“

Trier/Leverkusen Ob als Weltmeisterin oder als Journalistin: Anke Feller ist Herausforderungen gewohnt. Hier erklärt sie, wie sie ihre Aufgabe als neue Moderatorin beim Trierer Silvesterlauf angeht.

„Ihre Rennen“ führten bei Anke Feller in den 1990er Jahren bis 2004 in der Regel über eine Stadionrunde. Ihre größten Erfolge feierte die gebürtige Göttingerin als Startläuferin der deutschen 4 x 400-Meter-Staffel. 1997 wurde Feller in Athen zusammen mit Uta Rohländer, Anja Rücker und Grit Breuer Weltmeisterin. Ein Jahr später in Budapest mit Silvia Rieger statt Rücker Europameisterin. 1999 gewann sie mit dem deutschen Quartett in Sevilla WM-Bronze. Immer als Reporter mit dabei: der damalige ZDF-Sportchef Poschmann.