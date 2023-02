Crossduathlon : X-Duathlon-Anmeldefrist endet

Am letzten Samstag im Februar endet die Meldefrist für den 15. Trierer Crossduathlon am 5. März 2023. Foto: Holger Teusch

Trier Bereits deutlich mehr als 300 Anmeldungen liegen für den BMW Müller-Dynamic X-Duathlon vor.

Ein Allzeit-Hoch kann es noch werden, ein Rekord für eine Veranstaltung ohne integrierte Deutsche Meisterschaft hat der BMW Müller-Dynamic X-Duathlon in Trier (5. März, ab 9.10 Uhr) bereits vor dem Meldeschluss am letzten Samstag im Februar (25.2.) aufgestellt. Noch nie wollten so viele Ausdauersportler am Crossduathlon im Weißhauswald teilnehmen, wenn es nicht gleichzeitig um nationale Titel ging. Sogar das Allzeithoch von 378 Finishern (2019 mit DM) scheint realistisch.