Firmenlauf : Firmenlauf-Anmeldung ist geöffnet

Mit 3872 Teilnehmern kamen beim sechsten Bitburger 0,0% Firmenlauf 2019 in Trier so viele Läufer ins Ziel wie bisher noch nie bei einer Laufveranstaltung in der Region Trier. Foto: Holger Teusch

Trier Die größte Laufveranstaltung der Region Trier ist wieder im Mai, am Vorabend von Christi Himmelfahrt, geplant.

100 Tage vor der achten Auflage am 25. Mai und weniger als ein halbes Jahr nach dem siebten Lauf hat der Verein Silvesterlauf Trier die Online-Anmeldung für den Bitburger-0,0%-Firmenlauf geöffnet. 2019 überholte das Rennen über rund fünf Kilometer mit 3872 Teilnehmern im Ziel den Trierer Stadtlauf als größte, je in der Region durchführte Laufveranstaltung. Nachdem im ersten Corona-Jahr kein Firmenlauf durchgeführt wurde, kamen zur abgespeckten Version im September 2021 fast 900 sportliche Berufstätige.

Man sei zuversichtlich, dass am Vorabend von Christi Himmelfahrt (25.5.) wieder „ohne nennenswerte Einschränkungen“ gelaufen werden kann, sagt Silvesterlauf-Vereins-Vorstandssprecher Hans Tilly. Unabhängig von der weiteren Entwicklung halten die Firmenlauf-Organisatoren am Konzept von 2021 fest. Der entscheidende Punkt: Nicht nur der Start, auch das Ziel befinden sich auf der Herzogenbuscher Straße vor statt in der Arena Trier. „Wir bleiben komplett an der frischen Luft“, erklärt Tilly. Das sei im vergangenen Herbst positiv angekommen. Start und Ziel unter freiem Himmel bietet in der Corona-Pandemie einerseits mehr Planungssicherheit, bietet aber auch perspektivisch Wachstumspotential. Langfristig beispielsweise für die Siegerehrungsparty in der Arena ohne den Zieleinlauf, der bisher die meiste Fläche beansprucht hatte.